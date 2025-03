Topini (Ascendis Pharma): “Verso nuova terapia per ipoparatiroidismo”

(Adnkronos) – "In Italia abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di avere ben 3 centri coinvolti nello studio di fase 2 e fase 3 per quanto riguarda lo sviluppo della terapia sostitutiva per l’ipoparatiroidismo e, come azienda, abbiamo sviluppato" e ottenuto "l'autorizzazione per 2 farmaci da parte della Commissione europea. Ci impegniamo e vogliamo far sì che i pazienti con ipoparatiroidismo in Italia abbiano accesso a una terapia che potrebbe rivoluzionare loro la vita". Lo ha detto Thomas Carlo Maria Topini, general manager di Ascendis Pharma Italia, in occasione del media tutorial 'Ipoparatiroidismo: inquadramento epidemiologico e clinico, nuove prospettive di trattamento e burden della patologia', che si è svolto oggi a Milano. "Ascendis – continua Topini – nasce nel 2007 e negli ultimi 15 anni si è occupata di sviluppare terapie innovative attraverso una tecnologia chiamata transcon, che consente il rilascio di molecole complesse con profili fisiologici. È importante sottolineare come l’ipoparatiroidismo sia una malattia nota, ma poco conosciuta. In questo momento vorremmo portare l'attenzione sui bisogni dei pazienti" e sul fatto che "non ci sia ancora una soluzione" rimborsata "per la sua gestione", conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Marzo 2025