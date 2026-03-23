Attualità

Too Hot to Handle Italia, la seconda stagione con Selvaggia Lucarelli: quando arriva

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
È in arrivo la seconda stagione di Too Hot to Handle, l’adattamento italiano del format più audace che ci sia, prodotto da Fremantle, prossimamente solo su Netflix. Al timone di questa seconda edizione un’ospite d’eccezione: Selvaggia Lucarelli che darà il via a un viaggio tra tentazioni e colpi di scena, in cui i concorrenti dovranno cercare di controllare i loro istinti per arrivare fino alla fine.  Un gruppo di single hot si ritrova in una location da sogno, ma per vincere il montepremi c'è una condizione: non bisogna cedere al desiderio. Riusciranno a resistere?  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

A Savona il primo alloggio Aisla per per persone con Sla e famiglie﻿

37 minuti fa

Iren, in 2025 margine operativo lordo + 6% e utile netto gruppo +11,9%: proposto dividendo di 13,8 centesimi

38 minuti fa

Endometriosi, lo sfogo di Giorgia Soleri e il parere dell’esperto: “Con nuove terapie migliora fertilità”

48 minuti fa

Un libro di Sarah Ferguson? Buckingham Palace trema già e Carlo è pronto a querelare

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio