Tonali gioca con il Newcastle, entra tra cori e applausi

(Adnkronos) – Sandro Tonali in campo con il Newcastle. Il centrocampista, coinvolto nel caso scommesse e indagato dalla procura di Torino, rischia una lunga squalifica da parte della giustizia sportiva. Intanto, però, l'ex giocatore del Milan viene impiegato dal Newcastle nel match di Premier League vinto 4-0 contro il Cristal Palace. Tonali, partito dalla panchina, è entrato in campo al 70'. I tifosi di casa gli hanno manifestato tutto il loro sostegno con cori, applausi e striscioni. Il Newcastle ha travolto il Cristal Palace con i gol di Murphy (4'), Gordon (44'), Longstaff (47') e Wilson (66'). La vittoria consente ai Magpies di salire a 16 punti, a ridosso della zona Champions League in classifica. Tonali nei giorni scorsi è stato ascoltato dalla procura di Torino e avrebbe ammesso di aver scommesso sul calcio e su alcune partite del Milan, la sua squadra fino alla fine della scorsa stagione. Il centrocampista, davanti al pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della Squadra mobile, a quanto si apprende ha fornito dichiarazioni analoghe a quelle già rese alla procura della Figc. Tonaliavrebbe confessato di aver scommesso sul calcio ma anche di aver fatto puntate sul Milan. Ora al vaglio degli investigatori, oltre alle dichiarazioni rese dal giocatore, ci sono anche i contenuti di telefoni cellulari e tablet, smartphone in particolare delle chat, sequestrati una decina di giorni fa nel ritiro azzurro di Coverciano a Tonali e a Nicolò Zaniolo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Ottobre 2023