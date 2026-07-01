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Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline, acquisto record

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(Adnkronos) – Sandro Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline. Gli Spurs prendono il centrocampista italiano dal Newcastle con l'acquisto più ricco della propria storia. Il Tottenham aveva offerto inizialmente 80 milioni di sterline, ricevendo in risposta il 'no' del Newcastle. La fumata bianca è arrivata con la proposta dal 92,5 milioni di sterline a cui si aggiungono 7,5 milioni di bonus. In totale, 100 milioni di sterline: al cambio, circa 115 milioni di euro. Decisivo il pressing di Roberto De Zerbi, manager degli Spurs, che considera Tonali essenziale per il proprio progetto tecnico. Il Tottenham spende più di 200 milioni di sterline in pochi giorni. Prima di Tonali, acquistato Mateus Fernandes per 85 milioni dal West Ham. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

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