Tom Cruise al concerto degli Oasis, pace fatta con i Gallagher dopo anni di insulti

(Adnkronos) –

Tom Cruise ha assistito al concerto degli Oasis allo stadio di Wembley di Londra. La presenza dell'attore di 'Top Gun' ha fatto però clamore. Il motivo? Per i trascorsi che lo legano alla rock band inglese guidata dai fratelli Liam e Noel Gallagher, riunitisi dopo anni di litigi pubblici per questo tour mondiale 2025. Come ricorda NME, infatti, i fratelli Gallagher avevano preso pesantemente in giro Cruise in una scena del documentario del 2007 'Lord Don't Slow Me Down', dove il regista Baillie Walsh seguiva gli Oasis durante il tour mondiale 'Don't Believe the Truth' tra maggio 2005 a marzo 2006. "È un piccolo stronzo, e non ha recitato in un solo buon film in tutta la sua carriera", diceva Noel davanti alla telecamera parlando di Cruise, mentre Liam aggiungeva: "Odio Tom Cruise. Bastardo. Lui e (il calciatore) Michael Owen". Dopo l'uscita del documentario, si dice che Cruise abbia affrontato Liam Gallagher anni dopo, quando i due si ritrovarono nello stesso hotel a Berlino, nel 2009. L'attore era in città per la promozione di 'Operazione Valchiria' mentre Liam si stava preparando per un concerto degli Oasis. Le notizie dell'epoca riportano che Cruise passò accanto a Liam in hotel e poi si voltò per contestare scherzosamente le critiche della band nei suoi confronti, ricordando a Liam di aver affermato che 'Cocktail' era un bel film. L'incontro, secondo le cronache dell'epoca, finì con una stretta di mano.

E infatti, a suggellare la pace fatta, l'attore si è scatenato sulle note dei Gallagher a Wembley. Tra le altre celebrità presenti, anche Dua Lipa e Callum Turner. Il tour di reunion degli Oasis è iniziato all'inizio di luglio a Cardiff, in Galles, dove i due fratelli sono tornati a esibirsi insieme dal vivo come Oasis dopo 16 anni. Dopo i concerti di Londra, gli Oasis si dirigeranno a Edimburgo e Dublino prima di arrivare in Nord America ad agosto. La band suonerà a Toronto, in Canada; poi toccherà East Rutherford, in New Jersey; Chicago, in Illinois; Los Angeles, in California. E ancora faranno tappa Città del Messico, prima di tornare a Londra per altre due date allo stadio di Wembley a settembre. Saranno poi in tournée in Corea del Sud, Giappone, Australia, Argentina, Cile e Brasile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Luglio 2025