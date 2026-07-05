Tiziana Aristarco, morta la regista di ‘Mina Settembre’. Serena Rossi: “Sei stata il mio porto sicuro”

(Adnkronos) – Tiziana Aristarco, regista tra le più riconoscibili e apprezzate della fiction televisiva italiana, è morta oggi, domenica 5 luglio, a Roma all'età di 66 anni. Nata a Milano il 19 febbraio 1960, figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, ha attraversato quasi quarant’anni di televisione pubblica contribuendo in modo decisivo alla costruzione del linguaggio della serialità Rai. Ha diretto undici episodi di "Un medico in famiglia" (1999-2009) e altrettanti di "Provaci ancora prof!" (2012-2013), le serie "Fuoriclasse" (2015), "Come fai sbagli" (2016), i film televisivi "La luce nella masseria" e "La Rosa dell'Istria" e più recentemente la serie "Mina Settembre" (32 episodi, 2021-2025). La sua carriera inizia nel 1978 all’interno della Rai come aiuto regista, dopo un periodo di formazione tra Genova e Torino. Negli anni collabora con alcuni dei principali autori e registi della televisione italiana, muovendo i primi passi tra varietà, inchieste e programmi di approfondimento. Tra i lavori iniziali figurano esperienze a “Domenica In”, “Dentro la giustizia” e progetti televisivi legati alla politica e alla cultura. La svolta arriva alla fine degli anni Novanta con l’ingresso nel mondo della fiction. Tiziana Aristarco è tra le figure chiave di “Un medico in famiglia”, serie simbolo della televisione popolare italiana, di cui contribuendo al successo del format. Negli anni successivi firma la regia di titoli di grande seguito come “Compagni di scuola, “Raccontami” e tante altre serie.Nel 2021 arriva uno dei suoi successi più recenti e popolari: “Mina Settembre”, tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, che consolida il suo ruolo nella nuova stagione della fiction Rai contemporanea. Accanto alla carriera professionale, Aristarco era sposata con il regista Riccardo Donna e aveva due figli. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo. Tra i più commossi quello dell’attrice Serena Rossi, protagonista di “Mina Settembre”: "Tiziana mia, che dolore immenso, dilaniante. Non scriverò la regista che eri, la professionista straordinaria sempre alla ricerca di verità profonda e di bellezza… Tu sei stata molto più di questo: una guida, un porto sicuro". Anche Serena Autieri, diretta da Aristarco in “Una famiglia imperfetta”, ha ricordato la regista sui social: "Ciao Tiziana, grazie per quello che mi hai donato, dentro e fuori dal set. Continuerai a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di incontrarti". (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 5 Luglio 2026