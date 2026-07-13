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Tivoli, accoltella il figlio alla gola: arrestato 44enne

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(Adnkronos) –
Con un coltello da cucina ha accoltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. E' successo questa mattina a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima, riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vitta. Il padre, 44enne pachistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

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