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Tir in fiamme sulla Tangenziale ovest di Milano all’altezza di Rozzano, carreggiata chiusa

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(Adnkronos) – Un mezzo pesante che trasportava alimentari in transito sulla A50, in direzione Bologna, ha preso fuoco oggi lunedì 31 agosto in mattinata all'altezza di Rozzano. L'incendio ha richiesto l'attivazione dei vigili del fuoco di Milano, che sono intervenuti con tre mezzi del nucleo Nbcr. Una parte della carreggiata è stata chiusa per permettere ai soccorritori di svolgere le operazioni, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo che aveva un'alimentazione mista Gpl e metano. Nessuna persona è rimasta coinvolta. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

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