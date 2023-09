Tim Music Awards, da De Gregori a Fabri Fibra sul palco dell’Arena

(Adnkronos) – I Tim Music Awards tornano all’Arena di Verona. Saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada a condurre il 17esimo appuntamento con le premiazioni della musica italiana, in onda in prima serata su Rai1 oggi e domani sabato 16 settembre a partire dalle 20.35. A salire sul palco più di 50 artisti, che nel corso delle due serate riceveranno i premi come segno di riconoscimento per i grandi risultati ottenuti con la loro musica. Anche quest’anno, verranno premiati gli album che hanno raggiunto la certificazione Fimi/Gfk Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Ai Tim Music Awards non mancheranno poi le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2022 e settembre 2023. Non mancano, inoltre, i premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assoconcerti e Arena di Verona. Gli artisti che saliranno sul palco nel corso delle serate di domani e sabato 16 settembre sono: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Ava, Anna, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Francesco De Gregori, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Me Contro Te, Mr. Rain, Negramaro, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Danilo Rea, Renga Nek, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e con la partecipazione di Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease, Alessandro Siani. Sul palco dell’Arena di Verona verrà premiato il gruppo emergente vincitore del concorso TIM 'Suona con la tua band all’Arena di Verona'. Dopo oltre 1.000 candidature provenienti da tutta Italia sono state selezionate le 15 realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato. Il gruppo musicale vincitore avrà l’opportunità di esibirsi in occasione del TIM Music Awards – La Festa, in onda mercoledì 20 settembre in prima serata su Rai2. L'evento, che andrà in onda in streaming su RaiPlay, vede la partecipazione di Amadeus, Antonella Clerici, Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu, il cast di Grease e Alessandro Siani. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Settembre 2023