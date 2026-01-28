Tim Cook torna a parlare di attualità in una nota ai dipendenti Apple

(Adnkronos) – In una nota interna inviata ai dipendenti di Apple, il CEO Tim Cook ha preso posizione sugli scontri avvenuti a Minneapolis, definendo la situazione attuale come un momento necessario di de-escalation. Il messaggio, emerso in seguito all'uccisione di un manifestante da parte di agenti federali, sottolinea la volontà dell'azienda di promuovere il rispetto della dignità umana, citando un colloquio diretto tra il manager e il Presidente Trump. Cook ha descritto il confronto con la Casa Bianca come un’occasione costruttiva per condividere la propria visione, cercando un punto d’incontro in una fase di forte tensione sociale che ha visto coinvolti anche altri vertici della Silicon Valley, come Sam Altman di OpenAI e Dario Amodei di Anthropic. La diplomazia di Cupertino si muove tuttavia su un terreno accidentato, alimentato dalle polemiche per la presenza di Cook alla proiezione del documentario di Amazon dedicato a Melania Trump. L'evento, avvenuto poche ore dopo i fatti di sangue in Minnesota, ha riacceso i dubbi sulla vicinanza tra il CEO di Apple e l'attuale amministrazione. Il legame tra l'azienda e la presidenza sembra essersi consolidato nel tempo attraverso donazioni strategiche e promesse di stabilità produttiva, una linea di condotta che mira a mantenere il colosso tecnologico al riparo da ritorsioni tariffarie o normative, confermando una gestione pragmatica dei rapporti politici. Questo approccio segna un netto distacco rispetto alla fermezza ideologica che Cook esibiva nel 2014, quando invitava apertamente gli scettici delle politiche ambientali a vendere le proprie azioni se non condividevano i valori del gruppo. Se un tempo la missione dichiarata era quella di cambiare il mondo, la priorità attuale sembra essersi spostata sulla tutela della capitalizzazione di mercato. Mentre oltre sessanta amministratori delegati delle principali aziende del Minnesota firmano appelli congiunti per la pace sociale, la strategia di Apple appare sempre più orientata a un bilanciamento tra la retorica dell'empatia e la necessità di non compromettere i risultati finanziari di fronte alle incertezze globali.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026