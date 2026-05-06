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‘TIM Battiti Live Spring’, nuovo appuntamento stasera: gli ospiti

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(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 6 maggio su Canale 5 nuovo appuntamento con 'TIM Battiti Live Spring', con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione.  Nel corso della puntata di questa sera saliranno sul palco: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Kolors, Raf, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico.  E ancora: Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Maggio 2026

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