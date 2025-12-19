TikTok si piega a Trump e diventa americano sotto la guida di Oracle

(Adnkronos) – È arrivata la firma che cambia la storia recente del social media più discusso del decennio. TikTok ha formalizzato l'intesa, fortemente spinta dall'amministrazione Trump, per separare gli asset statunitensi dalla casa madre cinese ByteDance. La conferma giunge direttamente dal CEO Shou Chew, che attraverso una nota interna ha comunicato ai dipendenti l'avvio di una nuova fase: la creazione di un'entità autonoma gestita prevalentemente da capitali a stelle e strisce. Una mossa necessaria, e a lungo rimandata, per scongiurare il blocco definitivo dell'applicazione sul suolo americano previsto dalla legge approvata lo scorso anno, la cui applicazione era stata congelata proprio per permettere il perfezionamento di questo accordo. L'architettura finanziaria dell'operazione disegna una "TikTok U.S." profondamente diversa dall'attuale, progettata per diluire l'influenza di Pechino. Il controllo passerà a una joint venture dove il 50% delle quote sarà in mano a un consorzio guidato dal gigante tecnologico Oracle, affiancato dal fondo di private equity Silver Lake e dagli investitori emiratini di MGX. La presenza asiatica viene drasticamente ridimensionata ma non cancellata del tutto: ByteDance manterrà una quota di minoranza pari al 19,9%, mentre il restante 30% circa andrà agli affiliati degli attuali investitori della società madre. L'obiettivo dichiarato dal management è chiudere la partita burocratica entro il 22 gennaio 2026, una scadenza che segnerebbe la fine di mesi di incertezze normative per oltre 170 milioni di utenti americani. Sul piano operativo, la transizione impone vincoli tecnici stringenti per soddisfare le richieste di sicurezza nazionale avanzate dalla Casa Bianca. La nuova entità dovrà riaddestrare l'algoritmo di raccomandazione basandosi esclusivamente sui dati degli utenti americani, la cui custodia fisica e sorveglianza saranno affidate alle infrastrutture cloud di Oracle. Sebbene la moderazione dei contenuti passerà sotto la diretta responsabilità della divisione statunitense, il memo di Chew suggerisce che l'entità globale controllata da ByteDance continuerà a gestire aspetti cruciali del business come l'advertising, il marketing e l'e-commerce, mantenendo di fatto un solido legame commerciale con la piattaforma nonostante la separazione societaria. Nonostante l'ottimismo che trapela dagli uffici di Trump, convinto del benestare del presidente Xi Jinping, l'accordo deve ancora superare l'ultimo e più insidioso ostacolo: l'approvazione formale dei regolatori cinesi. Le autorità di Pechino, interpellate sulla questione, hanno mantenuto finora un profilo basso, rimandando alle autorità competenti e ribadendo una generica posizione di principio. La firma apposta da Chew rappresenta dunque un passo avanti decisivo verso la creazione di un polo americano del social network, ma la partita geopolitica sul controllo dei dati e dell'influenza culturale tra le due superpotenze non può dirsi ancora tecnicamente conclusa.

Pubblicato il 19 Dicembre 2025