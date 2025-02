TikTok di nuovo disponibile su store di Apple e Google negli Usa

(Adnkronos) – TikTok di nuovo disponibile sugli store Apple e Google negli Stati Uniti. Qui, dal 19 gennaio, il download da parte di nuovi utenti non era stato più possibile a causa delle tensioni per la legge, decisa in nome della sicurezza nazionale, con l'obiettivo di mettere al bando la piattaforma di proprietà cinese con 170 milioni di utenti negli Usa in assenza di un 'addio' al colosso ByteDance. Poi nel suo primo giorno del secondo mandato alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha subito deciso per una proroga fino al 5 aprile. E ieri ha lasciato intendere che ci potrebbero essere nuove proroghe se necessario. "Ci sono molte persone interessate a TikTok e spero di riuscire ad arrivare a un accordo – ha detto dalla Casa Bianca, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano delle trattative sulla piattaforma che deve essere venduta per evitare di essere messa al bando negli Stati Uniti – Le persone hanno capito che è molto popolare, probabilmente dovremo avere l'approvazione della Cina, ma ci sono molte persone interessate". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2025