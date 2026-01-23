Attualità

TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: “Felice di averla salvata”. E ringrazia Xi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Donald Trump celebra l'accordo su TikTok, che ha annunciato l'intesa per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. In un post su Truth, il presidente americano ha scritto: "Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante". "Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi – ha aggiunto – per aver lavorato con noi e aver approvato l'accordo". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Kyrgios eliminato in doppio agli Australian Open, ma non ci sta: “Le regole sono stupide”

6 minuti fa

Djokovic-Van de Zandschulp: orario, precedenti e dove vederla in tv

31 minuti fa

Darderi-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

31 minuti fa

Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

32 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio