Tifoso ferito in scontri derby Torino, Procura: “Chiesti domiciliari per agente, lacrimogeno lanciato in modo non conforme”

(Adnkronos) – La Procura della Repubblica, a seguito delle indagini della Squadra Mobile della questura di Torino, ha ricostruito "un quadro indiziario grave per il tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso a carico di un operatore di polizia in forza al V reparto mobile di Torino, in servizio di ordine pubblico in quella circostanza". E' quanto si legge in una nota del procuratore Giovanni Bombardieri. "Attraverso l’analisi di un’enorme mole di immagini, acquisite da impianti di videoserveglianza pubblica e privata nonché da droni utilizzati per finalità di ordine pubblico, attraverso la raccolta di numerose testimonianze, specie di diversi operatori della polizia di stato presenti sul posto, e il supporto di consulenze tecniche – spiega il magistrato – è stato possibile riferire, sempre allo stato degli atti, il colpo che ha attinto alla testa il giovane tifoso, ferendolo gravemente, alla esplosione di un lacrimogeno lanciato, in maniera non conforme alle modalità previste, dall’operatore della polizia di Stato

incurante delle possibili gravissime conseguenze". "La attenta e minuziosa ricostruzione dei fatti, operata con grande professionalità e senza risparmio di energie dalla Squadra Mobile di Torino coordinata da questa Procura della Repubblica, ha, quindi, consentito di riferire la specifica condotta criminosa all’operatore di polizia nei cui confronti è stata richiesta al gip del tribunale in sede l’applicazione della misura cautelare custodiale degli arresti domiiciliari, e nei cui confronti si è svolto, a cura del gip competente, l’interrogatorio preventivo previsto dalla legge, ed al cui esito ha riservato ogni decisione", recita la nota.

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Pubblicato il 4 Luglio 2026