Tiani (Siap): “Nel Foggiano manca personale nella Polizia ferroviaria e nella Stradale”

“Foggia è una delle città più esposta per i fenomeni criminali del Gargano. C’è una carenza di personale soprattutto nelle specialità, la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale. E poi manca la copertura nella direttrice nord verso il Gargano del progetto del Commissariato di Vieste, poi bloccato e mai aperto. È un problema perché i vuoti di organico si fanno sentire”.

Lo ha detto ieri mattina a Foggia il segretario generale nazionale del Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) Giuseppe Tiani partecipando all’assemblea sindacale provinciale che si è svolta presso la questura di Foggia. “Il Siap è stato in audizione parlamentare il 20 ottobre. Abbiamo chiesto alla prima commissione Affari Costituzionali del Parlamento di aggiornare i tetti di organico, che sono fissati oggi a 106.000 dalla legge Madia. E quando fu introdotta la legge Madia gli uomini effettivi in polizia erano 102.000. Oggi siamo a 93.500, quindi siamo sotto di 10.000 uomini.

Ma il tema non è soltanto questo. Il tema è che la mappatura generale dell’organico non corrisponde più al peso dei servizi e alle richieste che arrivano dai cittadini, imprese e tutti i fenomeni che ci sono, criminogeni, soprattutto nelle città del nord. E in aree particolari come quella del Foggiano dove c’è ancora un problema di associazione a delinquere molto preoccupante che è nell’area nord del Gargano”. Per il Siap “professionalità ed equilibrio dei poliziotti devono essere sostenuti da strumenti adeguati e tutele concrete, per garantire insieme la sicurezza dei cittadini e l’esercizio delle libertà costituzionali. Il sindacato chiede che alle parole seguano decisioni concrete”.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026