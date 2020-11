“Ti sostengo”, la raccolta alimentare che unisce le associazioni di volontariato

Parte la solidarietà alimentare a Foggia oggi e domani e il 4 e 7 dicembre 2020. Un progetto ideato dalla Pro Loco Foggia per sostenere e rafforzare la raccolta e la distribuzione degli alimenti di prima necessità in favore degli ultimi, dei più poveri e delle famiglie maggiormente in difficoltà. Il Piano della Pro Loco di Foggia, realizzato e messo a punto dall’intera Associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune di Foggia concesso dal Sindaco Franco Landella e dall’Unione Nazionale Pro Loco di Puglia preseduta dal Dott. Rocco Lauciello, mediante l’impiego di ben 70 volontari, prevede il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutti i produttori agricoli e alimentari, nonché dell’intera comunità locale, supermercati e di ben sette associazioni di volontariato per la raccolta di prodotti agricoli e alimentari di prima necessità in risposta alla crescente domanda delle persone in difficoltà socio economica, a seguito dell’emergenza Covid-19.Le attività di raccolta e distribuzione saranno svolte mediante lo sportello della Pro Loco di Foggia e la rete delle Associazioni aderenti. La Croce Rossa Italiana sezione di Foggia assicurerà il supporto logistico per il conferimento della merce, dai luoghi di produzione e stoccaggio fino ai centri di distribuzione e fornirà la dovuta assistenza durante l’erogazione. «Rispondere alle esigenze alimentari – afferma il Presidente della Pro Loco di Foggia Giuseppe Croce – è un primo passo fondamentale per venire incontro alle famiglie maggiormente in difficoltà per la pandemia da Coronavirus. Facciamo appello e confidiamo nella nota generosità degli agricoltori, imprenditori foggiani e cittadini, che sappiamo vivere anch’essi un periodo non facile, ma che sicuramente, conoscendone la sensibilità, sapranno essere solidali con chi, nella nostra città, in questo momento ha più bisogno». «Inoltre, Abbiamo il dovere morale, prima che istituzionale – sottolinea il Presidente Giuseppe Croce – di pensare agli ultimi, ai più poveri e a tutti coloro che, in conseguenza del Coronavirus, non possono più mangiare. Abbiamo pensato, perciò, a una catena di solidarietà, per la distribuzione di prodotti alimentari e di prima necessità, guidata dalla Pro Loco di Foggia con la preziosa collaborazione delle Associazioni di Protezione Civile, Marconi di Foggia, A.N.F.I, FareAmbiente e DoppiaVela21, della Croce Rossa Italiana di Foggia e del gruppo Scout dell’Opera San Michele, che assicuri la sopravvivenza di tutti i foggiani.

Condividi sui Social!