The Voice Senior, Antonella Clerici in lacrime per la storia di Monica

Antonella Clerici è scoppiata in lacrime dopo l'esibizione di Monica a The Voice Senior 2025. Ieri, venerdì 28 marzo, è andato in onda il sesto appuntamento con il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese. A commuovere la conduttrice televisiva, la storia di Monica, accompagnata in studio dalla figlia. Monica Bruno ha 60 anni ed è originaria di Lecce. A The Voice Senior ha deciso di esibirsi con 'Tutt'al più', brano di Patty Pravo. "La musica è stato il mio primo amore, ora c'è mia figlia, ma la musica rimane importante", ha raccontato Monica nel videoclip di presentazione. In lacrime, la concorrente ha raccontato la sua storia: "Dopo la malattia di mia mamma è stato atroce, non mi sono più rialzata. Non riuscivo nemmeno ad andare a cantare, perché mi sentivo in colpa. Io non dovevo provare gioia". Ad aiutarla a superare questi momenti è stata la figlia: "Lei mi ha fatto ripartire. Lei è l'amore della mia vita. Grazie a lei mi sono rialzata e oggi sono qui", dice poi in studio. Dopo l'esibizione con 'Tutt'al più', Antonella Clerici si è asciugata le lacrime. "Perché ti sei commossa?", le ha chiesto Gigi D'Alessio. "Perché lei ha cantato con grande intensità, ho visto la figlia piangere e…". Dopo i complimenti dei giudici alla concorrente, Monica ha scelto la squadra di Arisa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2025