The Voice Kids, stasera 24 gennaio: le anticipazioni terzo appuntamento

Torna 'The Voice Kids', la versione junior del celebre talent show che vede protagonisti i ragazzi tra i sette e i quattordici anni, stasera, sabato 24 gennaio, alle 21.30 su Rai 1.
 Il talent è condotto da Antonella Clerici affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La puntata è ancora dedicata alle 'Blind Auditions', le tradizionali 'audizioni al buio', con i coach di spalle che ascolteranno i giovani concorrenti senza poterli vedere.  Sarà solo la loro voce a doverli conquistare. Ciascun coach potrà avvalersi del 'Super Pass', ovvero garantire a un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del 'Super Blocco', con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. 
