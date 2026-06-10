The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ufficiale il remake su Switch 2

(Adnkronos) – La casa di Kyoto ha scelto di puntare su uno dei pilastri più iconici della propria storia calcistica e videoludica per trainare la line-up della sua prossima piattaforma hardware. Il celebre capitolo della saga di Zelda, originariamente pubblicato nel 1998 su Nintendo 64 e unanimemente considerato una pietra miliare del genere action-adventure, subirà un profondo restyling per adattarsi ai moderni standard tecnologici della nuova ammiraglia. L'annuncio ufficiale, seppur avaro di dettagli tecnici e privo di materiale video approfondito, ha confermato l'esclusività della release, scartando l'ipotesi di un lancio cross-generazionale. La dirigenza giapponese ha preferito non sbottonarsi sulle novità relative al gameplay o sul comparto grafico, rimandando ogni ulteriore approfondimento a successivi appuntamenti dedicati.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026