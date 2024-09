The Cure, Roger O’Donnell ha il cancro: “Mi curo da 11 mesi”

(Adnkronos) – Roger O'Donnell, tastierista dei Cure, da un anno combatte contro il cancro. Il 68enne musicista, perno della band guidata dal frontman Robert Smith, ha reso noto che a settembre dello scorso anno gli è stato diagnosticata "una forma molto rara e aggressiva di linfoma" e da 11 mesi si sta sottoponendo alle cure per contrastare la malattia. "Avevo ignorato i sintomi per diversi mesi, poi mi sono sottoposto agli esami e il risultato dopo la biopsia è stato devastante. Ora ho completato un ciclo di 11 mesi di terapie sotto la cura di alcuni dei migliori specialisti del mondo e mi affido ai consigli dei team che hanno sviluppato i farmaci che mi sono stati somministrati", dice O'Donnell. "Ho potuto contare sulla immunoterapia più moderna e su alcuni farmaci che sono stati utilizzati per la prima volta 100 anni fa". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2024