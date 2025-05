The Couple, stasera domenica 4 maggio: il televoto, le sorprese e le nuove sfide

(Adnkronos) – Stasera, domenica 4 maggio, va in onda un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 di 'The Couple – Una vittoria per due', il reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Nel corso della puntata, verrà svelato il verdetto del televoto: chi, tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e Lucia e Irma Testa, dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno del milione di euro? Quattro prove attendono i concorrenti, sempre più determinati a rimanere in gara. Le tensioni si intensificano e gli equilibri continuano a mutare. In palio, come sempre, la conquista delle chiavi, fondamentali per aumentare le possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale. Laura Maddaloni condividerà con il pubblico la sua storia, costellata di successi e momenti toccanti. Per lei, anche una sorpresa: potrà riabbracciare le sue figlie. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2025