“The British Sound”, un omaggio musicale alla regina Elisabetta II

Dopo il successo dei primi due eventi in cartellone, la Prima stagione concertisticadell’Orchestra Ico Suoni del Sud prosegue giovedì 6 ottobre con un omaggio musicale alla regina Elisabetta II.“The British Sound” è infatti il titolo dell’appuntamento in programma alle 20.30 al Teatro Umberto Giordano di Foggia.

“Avevamo già in calendario questo omaggio alla sovrana inglese e ora, a seguito della sua scomparsa – spiegano Libera Granatiero e Gianni Cuciniello dell’Associazione Suoni del Sud – abbiamo aggiunto un sentito ‘Remembering the Queen’, quale tributo in note alla Regina il cui lunghissimo regno è entrato nella storia”.L’orchestra foggiana sarà diretta dal suo direttore stabile, il maestro Benedetto Montebello, e proporrà musiche di quattro grandi compositori inglesi: Benjamin Britten, Frederick Delius, Edward Elgar e Gustav Holst.La Prima stagione concertistica è organizzata dalla Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.L’ingresso è con abbonamento o biglietto, acquistabile al botteghino del Teatro Giordano a partire da un’ora prima del concerto. P

