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Thailandia, incendio in un bar a Bangkok: almeno 27 morti e oltre 60 feriti

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(Adnkronos) – Un violento incendio scoppiato nella tarda serata di domenica in un locale di Bangkok, il 'Rong Beer Na Lat Phrao', ha causato la morte di almeno 27 persone e il ferimento di altre 63 che sono state ricoverate in ospedale, 22 delle quali in condizioni critiche. "L'incendio si è propagato molto rapidamente, raggiungendo il soffitto. Probabilmente la causa principale dei decessi è stata l'inalazione di fumo", ha dichiarato ai giornalisti il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt. Diverse vittime sono state ritrovate vicino a un'uscita di sicurezza, le autorità ritengono che questa potesse essere ostruita. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

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