TH Group-Albergo Etico: alleanza per cambiare modello ospitalità Italiana

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Un’alleanza strategica destinata a ridefinire il concetto di ospitalità, mettendo insieme eccellenza manageriale, innovazione e inclusione. E' quanto annunciano TH Group, il principale gruppo italiano del turismo leisure partecipato da Cassa Depositi e Prestiti e Istituto Atesino di Sviluppo, e Albergo Etico. L’accordo nasce dalla volontà di unire due esperienze riconosciute nei rispettivi ambiti: da una parte TH Group, protagonista di un importante piano di sviluppo nel settore turistico e dell’ospitalità, dall’altra Albergo Etico, modello internazionale di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’obiettivo è costruire un modello capace di coniugare competitività, qualità del servizio e valore sociale, facendo dell’accoglienza un motore di crescita economica e umana. La collaborazione si tradurrà in progetti concreti destinati ad accompagnare i piani di sviluppo delle due organizzazioni. Grazie alle nuove aperture previste da TH Group e Albergo Etico e al consolidamento della loro presenza in destinazioni strategiche come Milano, Venezia e Palermo, saranno create oltre 1.000 opportunità di lavoro per persone con fragilità e disabilità. Al centro del progetto ci sarà l'Accademia dell'Indipendenza, il percorso triennale ideato da Albergo Etico che accompagna ragazze e ragazzi verso l'autonomia personale e professionale attraverso l'innovativo Metodo Download. Ogni anno 200 giovani professionisti e persone in condizione di svantaggio saranno formati all'ospitalità inclusiva, contribuendo a diffondere nuove competenze e una cultura dell'accoglienza fondata sul valore della persona. Dal 2027 la rete delle strutture coinvolte accoglierà quasi 900 mila ospiti, offrendo un'esperienza nella quale qualità del servizio, valorizzazione del talento e inclusione diventeranno parte integrante del modo di fare ospitalità. L’alleanza nasce dalla convinzione che il futuro dell’hospitality passi dalla capacità di integrare sviluppo del capitale umano, efficienza gestionale e attenzione alla persona. TH Group metterà a disposizione il proprio know-how nella gestione alberghiera, nello sviluppo commerciale, nell’organizzazione dei processi e nella valorizzazione delle risorse umane; Albergo Etico contribuirà con un’esperienza riconosciuta a livello internazionale nella costruzione di ambienti di lavoro inclusivi e nello sviluppo di percorsi di autonomia e crescita professionale per le persone con disabilità. In una fase di profonda evoluzione del turismo, con TH Group impegnato in un importante piano di investimenti e di crescita anche nell’ospitalità di alta gamma, la partnership rappresenta la volontà di affiancare all’innovazione e all’eccellenza operativa una visione in cui il valore della persona diventa elemento distintivo della qualità dell’accoglienza. “L’accoglienza non è semplicemente offrire un servizio: significa prendersi cura delle persone. Per questo abbiamo scelto di costruire questa alleanza con Albergo Etico, una realtà che ha dimostrato come l’inclusione possa diventare un elemento di qualità, innovazione e crescita per tutta l’organizzazione. Siamo convinti che il futuro dell’ospitalità si costruisca mettendo insieme competenze manageriali e valori umani, perché un’impresa cresce davvero quando riesce a creare opportunità per tutti. Questa partnership rappresenta un investimento sul futuro del nostro settore e un progetto che auspichiamo possa diventare un modello di riferimento anche per altri operatori”, dichiara Graziano Debellini, presidente di TH Group. Una visione condivisa da Alex Toselli, co-fondatore di Albergo Etico, che vede nella collaborazione l'opportunità di accompagnare la crescita di entrambe le organizzazioni e di diffondere un nuovo modello culturale per l'intero comparto turistico. "Quando è nato Albergo Etico -afferma Alex Toselli, co- fondatore di Albergo Etico- volevamo dimostrare che le persone con disabilità non chiedono percorsi speciali, ma opportunità vere per esprimere talento, professionalità e realizzarsi in autonomia. L'incontro con TH Group nasce da una visione comune dell'ospitalità, dove la persona viene prima di tutto. Da questa collaborazione non nasce soltanto uno scambio di competenze: nasce un percorso condiviso nel quale accompagneremo insieme la prossima fase di sviluppo delle nostre organizzazioni". "TH Group e Albergo Etico stanno entrambe investendo nella crescita delle proprie reti e dei propri progetti, e proprio per questo potranno sostenersi reciprocamente, condividendo esperienze, competenze e una visione comune dell'accoglienza. Vogliamo dimostrare che è possibile crescere senza perdere di vista ciò che rende davvero speciale l'ospitalità: la capacità di riconoscere il talento di ogni persona. Se vogliamo cambiare davvero il settore, dobbiamo dimostrare che inclusione ed eccellenza non sono due obiettivi diversi, ma la stessa strada", conclude.

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Pubblicato il 21 Luglio 2026