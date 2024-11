Texas, italiano ucciso nel giorno del suo compleanno per aver chiesto una sigaretta

(Adnkronos) – Un italiano è stato ucciso in Texas. Paolo Tescari, originario di Mestre (Venezia), è stato assassinato giovedì a Temple con un colpo di pistola nel giorno del suo 47esimo compleanno. Tescari dal 2010 si era trasferito negli Stati Uniti seguendo la madre per provare a ricostruirsi una nuova vita. A sparargli per una controversia nata, pare, perché Tescari gli avrebbe chiesto una sigaretta, un 17enne, già arrestato dalla polizia di Temple e reo confesso, secondo quanto riportato da una delle due sorelle che vive anche lei negli Stati Uniti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2024