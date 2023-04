Texas, Dieci Comandamenti a scuola e ‘ora di Bibbia’ in classe

(Adnkronos) – Il Senato del Texas approva la legge che prevede l'esposizione dei Dieci Comandamenti in ogni classe della scuola pubblica. Il provvedimento è stato approvato con 17 voti a favore e 12 contrari. Ora, il testo passa alla Camera dei Rappresentanti dello stato. La proposta di legge, firmata dal senatore repubblicano Phil King, prevede che i Dieci Comandamenti vengano esposti in un luogo idoneo in ogni classe e che il testo sia leggibile da ogni punto dell'aula. Se entrerà in vigore, la legge dovrà essere applicata dall'anno scolastico 2023-2024. Il Senato del Texas, con la stessa maggioranza di 17 voti, ha anche approvato una proposta di legge che prevede, per studenti e dipendenti degli istituti scolastici, un break necessario per leggere la Bibbia ogni giorno. "Riportare i Dieci Comandamenti e la preghiera nelle nostre scuole pubbliche farà bene ai nostri studenti e renderà il Texas migliore", le parole del governatore Dan Patrick. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Aprile 2023