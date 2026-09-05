Tetris prende le distanze dal gioco della Casa Bianca ‘Build the wall’: “Uniamo le persone, non le separiamo”

(Adnkronos) – La Tetris Company, editore del celebre videogioco Tetris, ha dichiarato di non aver partecipato alla realizzazione di 'Build the wall', il gioco online pubblicato dalla Casa Bianca giovedì scorso. L'azienda "non ha autorizzato l'uso del marchio Tetris o di contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale per questo gioco", ha riferito una portavoce all'Afp. "Prendiamo molto seriamente la violazione del copyright", ha quindi sottolineato The Tetris Company in un messaggio pubblicato su X, dove si aggiunge che la compagnia "crede nel potere delle relazioni e nell'unire le persone, non nel separarle". 'Build the Wall' (Costruisci il muro) invita i giocatori a erigere un muro di confine per difendersi dagli "zombie" con un obiettivo preciso: "Proteggi il confine dall'orda in arrivo". Sebbene non venga menzionato alcun luogo specifico, il titolo del gioco richiama uno slogan della campagna elettorale di Donald Trump che faceva chiaro riferimento al confine tra Stati Uniti e Messico. Sempre giovedì è stato pubblicato un altro gioco in cui il protagonista deve catturare ed espellere immigrati clandestini nei pressi del Rio Grande.

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Pubblicato il 5 Settembre 2026