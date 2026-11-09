Testo unico legislazione farmaceutica, a Roma evento sulle sfide fra accessibilità e competitività

(Adnkronos) – Accesso più rapido ed equo ai farmaci, regole più semplici, sostenibilità del sistema e maggiore attrattività per gli investimenti. Sono alcune delle sfide al centro del disegno di legge delega per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica, approvato in prima lettura dal Senato e ora all’esame della Camera dei deputati, che delinea il percorso verso il futuro Testo unico. Una revisione normativa strategica per il Servizio sanitario nazionale e per la competitività del Paese, chiamata ad accompagnare l’innovazione e a rispondere ai bisogni dei cittadini. “L’obiettivo non è soltanto semplificare e riordinare la normativa esistente, ma fare in modo che l’innovazione terapeutica, la disponibilità dei medicinali e i servizi di cura possano raggiungere i cittadini in maniera più rapida, uniforme ed efficace, indipendentemente dal territorio di residenza”. Su questi temi si è concentrato oggi a Roma l’evento ‘Il futuro della legislazione farmaceutica. Una visione di sistema’, che ha riunito istituzioni, comunità medico-scientifica, industria, distribuzione del farmaco e rappresentanti dei cittadini per contribuire al confronto sulla riforma.

“Il Testo Unico della legislazione farmaceutica rappresenta una riforma attesa da decenni, necessaria per superare la frammentazione normativa accumulatasi nel tempo e dotare il Paese di un quadro regolatorio più moderno, organico e coerente – ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato – L’obiettivo è creare le condizioni per garantire un accesso sempre più rapido alle innovazioni terapeutiche, sostenere la competitività di un settore strategico per l’economia nazionale e rafforzare la capacità dell’Italia di attrarre ricerca e investimenti. È una sfida che richiede il contributo di tutti gli attori del sistema, mantenendo sempre al centro il diritto alla salute dei cittadini”.

Un percorso di riforma che non può prescindere dal contributo della scienza e dall’esperienza maturata sul campo da chi ogni giorno è impegnato nella cura dei pazienti. “La riforma farmaceutica non è solo una sfida burocratica o commerciale, ma un mutamento sociale che impatterà sulla vita di milioni di cittadini. Le decisioni assunte oggi guideranno la medicina di domani – ha spiegato Loreto Gesualdo, presidente della Fism (Federazione società Medico-Scientifiche Italiane) -Per questo motivo, le Società Scientifiche non possono limitarsi ad essere semplici spettatrici: siamo pronti a offrire alle istituzioni nazionali ed europee il nostro know-how per garantire che la nuova normativa sia guidata dall’oggettivo e rigoroso metodo scientifico e dalla centralità del paziente”. Se la centralità del paziente rappresenta la bussola della riforma, la capacità del sistema di sostenere innovazione, ricerca e investimenti ne costituisce una condizione imprescindibile. Da qui la richiesta, condivisa da più parti, di regole semplici, stabili e prevedibili, in grado di rafforzare la competitività del comparto farmaceutico italiano.

“L’Italia vanta oggi una posizione di leadership europea nel settore farmaceutico. Garantire la certezza delle regole, i tempi e la prevedibilità del sistema è prioritario per poter continuare su questa strada, in un’epoca in cui gli investimenti si muovono rapidamente e nella quale politiche sanitarie e industriali, accesso alle cure e competitività si muovono nello stesso spazio strategico – ha affermato Paolo Daniele Siviero, direttore direzione Accesso e Strategie Regolatorie Farmindustria – Le priorità sulle quali incidere sono ridurre i costi del payback, ormai a livelli insostenibili, e velocizzare i tempi di accesso, per portare l’innovazione ai pazienti più rapidamente possibile. L’Italia ha competenze, ricerca e capacità produttiva di assoluta eccellenza: la sfida è fare in modo che, nella competizione globale, continui a essere scelta per i nuovi investimenti”. La competitività del sistema farmaceutico passa però anche dalla capacità di preservare e rafforzare il tessuto produttivo nazionale, garantendo disponibilità dei medicinali e sicurezza degli approvvigionamenti. Un tema sempre più centrale anche nel dibattito europeo sulla resilienza delle filiere strategiche.

“Non possiamo continuare a considerare il prezzo come unico criterio di sostenibilità del sistema farmaceutico. Non è un caso che l’Europa, attraverso il Critical Medicines Act, abbia indicato come priorità il rafforzamento della produzione continentale, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la prevenzione delle carenze di medicinali essenziali – ha affermato Michele Uda, Direttore Generale di Egualia – Ma mentre l’Europa punta sulla sicurezza delle forniture e su politiche di acquisto che valorizzino anche l’affidabilità produttiva, l’Italia continua a gravare le imprese che garantiscono questi farmaci di un payback indifferenziato. Gli incentivi ai nuovi investimenti sono importanti, ma non bastano se nel frattempo non creiamo le condizioni per mantenere le produzioni esistenti. Senza sostenibilità industriale rischiamo di perdere capacità produttiva strategica, aumentare la dipendenza dall’estero e aggravare le carenze. Equivalenti e biosimilari rappresentano una risorsa fondamentale per il Servizio sanitario nazionale e solo garantendo un mercato competitivo ma economicamente sostenibile potremo continuare ad ampliare l’accesso alle cure, liberare risorse per l’innovazione e rafforzare la sicurezza sanitaria del Paese”.

Temi, quello della sostenibilità del sistema e della sicurezza delle forniture, che si intrecciano inevitabilmente con quelli dell’accesso alle cure e dell’esperienza concreta dei pazienti. “Il vero banco di prova della riforma della legislazione farmaceutica – ha precisato Maria Vitale, responsabile dei Programmi per la Salute di Cittadinanzattiva – sarà l’impatto tangibile sulla vita quotidiana delle persone. Dal nostro osservatorio vediamo dove il diritto alla cura si indebolisce: quando l’accesso a un trattamento richiede tempi diversi da una Regione all’altra, quando il piano terapeutico scade prima della visita di rinnovo, quando il paziente deve passare da una farmacia all’altra per trovare il medicinale, quando carenze di farmaci interrompono i percorsi terapeutici dei pazienti più fragili. La prossimità deve essere una priorità centrale del Testo Unico: portare le cure vicino a dove i cittadini vivono, potenziando i presidi territoriali anche nelle aree interne e rurali, e impiegare l’interoperabilità dei dati per connettere i nodi della rete dei professionisti, superando la frammentazione tra medici e farmacie territoriali. La condivisione delle informazioni cliniche e il monitoraggio degli stock in tempo reale non devono servire solo a fini programmatori o di controllo della spesa, ma a mettere in costante sinergia chi cura per assicurare l’aderenza terapeutica, la sicurezza dei trattamenti e la tempestiva disponibilità dei medicinali. Chiediamo che le organizzazioni civiche e le associazioni dei pazienti siano coinvolte fin dalla fase istruttoria dei decreti legislativi. L’esperienza di chi affronta questi ostacoli deve contribuire a definire le misure e a verificare se riducono davvero le attese, gli spostamenti evitabili e le interruzioni delle terapie”.

Ridurre le disuguaglianze nei percorsi di cura significa anche costruire un sistema più integrato, capace di mettere in relazione territorio, professionisti e servizi. In questa prospettiva il Testo Unico punta a semplificare regole e procedure che negli anni hanno reso più complessa la governance del settore. “Il Testo Unico rappresenta un’occasione importante per superare stratificazioni normative che nel tempo hanno reso più complessa la governance del settore”, ha dichiarato Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati – L’obiettivo è garantire un accesso ai farmaci più equo e tempestivo, rafforzare la rete delle farmacie territoriali e rendere più efficiente la gestione delle risorse. Con l’approvazione della delega e i successivi decreti attuativi vogliamo costruire un sistema più semplice, integrato e vicino ai cittadini, nel quale il diritto alle cure sia garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale”.

L’evento ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’ è stato organizzato da Nuove Reti, con il patrocinio della Fism e il supporto di Adnkronos Comunicazione in qualità di Communication Partner. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionato di Eli Lilly, MSD, Sanofi, AbbVie, AstraZeneca, Gruppo Menarini e Roche.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026