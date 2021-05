“Testa solo al Catania, ma siamo orgogliosi di questi ragazzi e della tifoseria”

Nella scorsa stagione dopo le dimissioni quasi lampo di Amantino Mancino, il direttore Ninni Corda con esperienza soprattutto da allenatore ha assunto l’incarico da guida tecnica del Foggia, trascinandolo, sino al secondo posto con una media molto importante, pari a 2,17 punti a partita, sino alla sospensione del campionato ed una promozione comunque raggiunta successivamente ma che ha fatto partire in ritardo sia la società rossonera che la compagine biscegliese, quest’ultima ripescata dopo aver perso lo spareggio salvezza. Grazie all’autorizzazione del CalcioFoggia1920, abbiamo intervistato il direttore tecnico e sportivo, Ninni Corda, uno degli artefici anche in questa stagione del miracolo sportivo del Foggia che ha visto la qualificazione dei Satanelli come nona classificata e di conseguenza ai playoff che disputerà domenica in trasferta alle ore 17.30 contro il Catania.

Ad inizio stagione in pochi avrebbero creduto al miracolo sportivo del Foggia, partita non benissimo ma poi, una volta trovata la quadra, forse dopo il derby vinto con il Bari, avete percorso un cammino strepitoso. Se lo aspettava?

“Ricordo benissimo come stampa ed addetti ai lavori, ci davano per spacciati condannati ad una retrocessione lampo. Ma nonostante le difficoltà, il cambio di due tecnici prima dell’inizio, un budget ristretto ed il tecnico che è partito conoscendo poco il materiale a disposizione, abbiamo fatto la nostra corsa. Non senza difficoltà, ma abbiamo disputato un campionato straordinario, con giocatori sempre motivati, il mister che ha saputo toccare le corde giuste e tutta la società. Il primo step era la salvezza e lo abbiamo raggiunto con due mesi di anticipo, poi abbiamo alzato l’asticella di un gruppo però in cui ho sempre creduto potesse dimostrare certi valori”.

Le faccio un nome, Alessio Curcio, 15 gol di cui tredici in campionato e cinque assist. Decisivo anche nell’ultima giornata di campionato contro la sua ex squadra. Ripartirete da lui e se ci svela qualche retroscena.

“Alessio lo conosco da tempo non ha avuto la stessa fortuna di rendimento a Vicenza e Catania, ma ha tantissime qualità ed è un professionista serio. Sentendomi con il suo procuratore gli ho detto che Foggia sarebbe stata la piazza ideale per il ragazzo ed è stata una scommessa vinta. Diverse stagioni fa, ho contribuito al suo passaggio in D alla Nuorese Calcio dove ha realizzato nove gol. Siamo contenti di avere un ragazzo come Alessio tra le nostre fila. Il futuro? Ha un altro anno di contratto, come altri tesserati, poi l’ultima parola spetterà alla proprietà, ma sicuramente crediamo nelle sue potenzialità e valore”

Oggi (ieri, ndr) si saprà se saranno restituiti i due punti tolti al Catania, perché diversamente tale sentenza che riteniamo in tal caso assurda vi vedrebbe opposti alla Juve Stabia. Il suo pensiero in merito?

“Per me sfideremo iL Catania, poi ovviamente non ho la sfera per sapere che decisione. I ragazzi e mister Marchionni lavorano su sé stessi e sulla preparazione della sfida contro gli etnei. Non voglio pensare ed immaginare un cambiamento repentino a due giorni e mezzo dalla sfida. Affronteremo come sappiamo una squadra forte, con buone individualità, ma avendo un solo risultato a disposizione a differenza loro che basterebbe il pareggio, si andrà con il coltello tra i denti per espugnare la roccaforte del ‘Massimino’ senza alcun timore reverenziale”.

In caso di passaggio del turno, quasi certamente potreste sfidare il Bari di Auteri, già battuto all’andata. Che sfida in tal caso si aspetterebbe e che opinione dall’esterno si è fatto del campionato dei biancorossi, partiti come favoriti per la promozione diretta?

“Alla prossima sfida ci penseremo dopo, non facciamo calcoli. Ma sul Bari del presidente Luigi De Laurentiis è chiaro che ha messo mano al portafoglio, ma evidentemente si pensava di aver costruito una Ferrari e si sono invece ritrovati una discreta Fiat, questo da fuori, lungi da me trarre giudizi. Sicuramente è una delusione i mancati risultati che tutti si aspettavano dal presidente alla tifoseria. Gli eventuali errori probabilmente stanno nella costruzione della squadra ed insiti nel gruppo squadra, ma i playoff li vincono chi sta sul pezzo e molte volte chi è sfavorito, insomma un’altra storia. Io preferisco guardare in casa nostra e se dovessimo ritrovarli da avversari, venderemo cara la pelle per batterli, ma testa al Catania”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!