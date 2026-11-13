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Testa (Borsa Italiana): “Cento anni di quotazione Fnm grande messaggio di fiducia””

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“Il mercato è un socio paziente, che permette all’azienda di crescere, evolversi e trasformarsi e questa è proprio la storia di Fnm. Siamo orgogliosissimi di ospitare oggi il Gruppo per festeggiare i cento anni dalla prima quotazione”. È quanto affermato da Fabrizio Testa, Ceo Borsa Italiana, all’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato oggi a Milano dal Gruppo Fnm per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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