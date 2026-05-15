Tesori Nascosti di Puglia, la provincia di Foggia protagonista

Sarà anche la provincia di Foggia tra le protagoniste della sesta edizione di “Tesori Nascosti di Puglia”, l’iniziativa promossa da UNPLI Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia che il 23 e 24 maggio accompagnerà migliaia di visitatori alla scoperta di monumenti, percorsi culturali e luoghi lontani dai tradizionali circuiti turistici.

Tra i quattordici comuni coinvolti nell’edizione 2026 figurano infatti tre centri del territorio foggiano: Monte Sant’Angelo, Lesina Marina e Castelnuovo della Daunia, chiamati ad aprire le porte del proprio patrimonio storico, culturale e identitario attraverso itinerari guidati, aperture straordinarie e percorsi costruiti intorno alle tradizioni locali. La manifestazione è stata presentata nella sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia alla presenza dell’assessora regionale al Turismo, del presidente di UNPLI Puglia APS Rocco Lauciello e del presidente nazionale UNPLI Nino La Spina, intervenuto in collegamento.

Il programma si svilupperà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio coinvolgendo realtà distribuite nelle diverse aree della regione: oltre ai comuni della provincia di Foggia parteciperanno anche Bisceglie, Sammichele di Bari, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Pulsano, Francavilla Fontana, Matino, Minervino di Lecce, San Pietro in Lama, Carpignano Salentino e Gagliano del Capo. A guidare i visitatori saranno le Pro Loco locali, che accompagneranno il pubblico attraverso racconti, luoghi e memorie delle comunità. Tutte le visite saranno esclusivamente guidate, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più diretta e autentica del patrimonio territoriale.

Per partecipare sarà possibile ricevere informazioni e prenotare rivolgendosi direttamente alle sedi delle Pro Loco coinvolte, che comunicheranno orari, punti di ritrovo e modalità di accesso agli itinerari. Particolare attenzione sarà riservata proprio ai territori dell’entroterra e ai piccoli centri, con l’intento di valorizzare una Puglia meno conosciuta ma ricca di identità, storia e tradizioni. Un aspetto sottolineato anche dall’assessora regionale al Turismo, che ha definito “Tesori Nascosti di Puglia” un progetto capace di raccontare il territorio attraverso paesaggi, comunità e luoghi spesso esclusi dai grandi flussi turistici.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più significativi del turismo culturale e di prossimità in Puglia, puntando sul ruolo delle Pro Loco nella valorizzazione partecipata del patrimonio locale e nella promozione dei borghi e delle aree interne della regione.