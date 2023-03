“Terzo posto molto prestigioso, ma vorremmo recuperare il resto dell’organico”

Dopo il passo falso di domenica scorsa giunto peraltro sul fotofinish il Calcio Foggia è tornato immediatamente a vincere anche senza Ogunseye e con alcuni cambi nell’undici iniziale. Di fronte al pubblico amico il Foggia ha conseguito la sua quindicesima vittoria stagionale e la nona casalinga, proiettandosi nel miglior modo possibile al derby infuocato sul campo e non sugli spalti, questa la speranza, contro l’Audace Cerignola, reduce quest’ultima dalla sconfitta immeritata contro il Picerno. Tuttavia il tecnico Somma come riportato dal sito ufficiale Calcio Foggia al termine della vittoria conseguita nel primo di due derby ravvicinati ed in questo caso contro il Monopoli ha detto: “Parto dal cambio che ho fatto per inserire Vacca perché ritenevo potesse limitare il Monopoli e con un centrocampo più folto potesse andare meglio. Nel primo tempo i due trequartisti ci hanno consentito di non abbassare il baricentro. Loro a tratti hanno giocato con quattro punte e due terzini di spinta. Sapevamo che dovevamo essere bravi a contenerli e colpirli al momento giusto anche l’unico aspetto negativo è stato quello di non aver chiuso prima la gara”. Il tecnico ha fatto un elogio a Vacca che non si era allenato in maniera consecutiva per via di alcuni problemi fisici e a Giuseppe Battimelli, ragazzo dal futuro prosperoso essendo un classe 2005 e in pianta stabile con la Prima Squadra. Complimenti del tecnico anche per Peralta, autore non solo del gol dal dischetto ma anche di una prestazione di grande sacrificio. Chiosa ultima sulla classifica e prossima gara contro il Cerignola: “Fare uno sforzo in più per un posto più alto in classifica è importante perché ai playoff serviranno energie fisiche quanto mentali e capiterà che potremo giocare anche con trenta gradi, anche se dovessi scegliere tra una posizione in meno e tutto l’organico a disposizione, scelgo la seconda. Abbiamo un margine di crescita ulteriore e quando recupereremo tutti potremo essere davvero molto forti. Sentiamo l’obbligo di puntare al terzo posto e non ci tiriamo indietro. Domenica sfideremo il Cerignola che ha acquisito un’identità da tempo ed ha inserito giocatori importanti per la categoria. Ma anche lo stesso Picerno con un ciclo completamento nuovo sta facendo benissimo”. Anche Peralta contento per la vittoria e la sua terza rete stagionale in campionato (gli altri due contro Viterbese ed Avellino) ha detto: “Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire contro un Monopoli in forma. Forse dopo il vantaggio ci siamo abbassati un po’ troppo ma è stato importante non subire gol. Scegliamo il rigorista in base al momento e non essendoci Ogunseye, Petermann mi ha lasciato batterlo. Questi tre punti in vista di un altro derby ci dà morale”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.



Pubblicato il 17 Marzo 2023