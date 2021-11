Terzo pari per il Foggia, mercoledì i Satanelli ritornano in campo per la Coppa

Dodicesima giornata di campionato per il Foggia di Zeman che ha affrontato il Picerno in trasferta. I foggiani con Volpe in porta, schierato al posto di Alastra, hanno lasciato invariato il loro undici con la novità Merkaj dal primo minuto al posto di Di Grazia. Nel Picerno mister Palo ha schierato il consueto 4-2-3-1 con Gerardo terminale offensivo e l’ex Udinese Reginaldo nei tridente a supporto della punta. Dopo sessanta secondi dall’avvio il Foggia si è reso subito pericoloso con Ferrante, ma ai Satanelli ha replicato Pitarresi al quinto. Per il Picerno ci ha provato anche Gerardi, ma senza trovare il gol. Quasi giunti alla mezz’ora, al ventiseiesimo il Foggia ha acceso la lampadina con capitan Curcio ma il portiere Viscovo ha chiuso lo specchio. Ma al 42’ momento topico della prima frazione di gioco, l’arbitro ha decretato il calcio di rigore, sbagliato da Gerardi perché Volpe si è disteso sulla sua destra, ma sulla conseguente ribattuta Pittaresi si è avventato sulla difesa rossonera ed ha segnato il gol vantaggio. A nulla è valso il recupero. Nella ripresa il Foggia è sceso con un altro piglio: al 55’ il Foggia ha pareggiato, con tocco in mischia, da una spizzata di testa di un suo compagno, sugli sviluppi di un calcio di punizione, quasi immediatamente un triplo cambio da parte del tecnico boemo che ha dato così uno scossone ai rossoneri. Due minuti dopo l’ariete del Foggia, Ferrante ha sfiorato il vantaggio. La squadra ospite ci ha provato con la soluzione dalla distanza ed inserito anche Garofalo per Di Jenno e qualche ripartenza in contropiede di Curcio, fermato ed ostacolato dalla difesa del Picerno. Nel finale a nulla è valso l’assalto dei padroni di casa. Il Foggia meno brillante ha conquistato un punto che la mantiene nelle zone nobili della classifica seppur sprofondata all’ottavo posto a 18 punti ed ad un punto da Turris e Palermo. Per il Foggia di Zeman però mercoledì si torna in campo nel derby contro la Fidelis Andria e chissà se non ci saranno rotazioni e se sarà confermato Volpe in porta al posto di Alastra. Mentre in campionato i Satanelli domenica affronteranno sempre in casa la Paganese con il Picerno invece che andrà in trasferta per affrontare al ‘Viviani’ il derby con il Potenza. (Ph. Picerno&Calcio Foggia),

TABELLINI: PICERNO – FOGGIA 1-1

RETI: 43′ Pitarresi (P), 56′ Di Pasquale (F)

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, Allegretto, De Franco, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; De Cristofaro, Terranova (88′ Coratella), Reginaldo (66′ De Marco); Gerardi (86′ Dettori).

A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Vivacqua, Alcides Dias, Dettori, Stasi, Coratella, Carrà, Viviani, De Marco, Setola.

Allenatore: Antonio Palo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe, Garattoni (55′ Di Jenno), Sciacca, Di Pasquale (94′ Girasole), Martino, Rocca (60′ Garofalo), Petermann, Gallo (55′ Rizzo Pinna), Merkaj (55′ Vigolo), Ferrante, Curcio.

A disposizione: Alastra, Rizzo Pinna, Maselli, Vigolo, Girasole, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo.

Allenatore: Zdenek Zeman.

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento.

ASSISTENTI: Amedeo Fine di Battipaglia e Ivan Catallo di Frosinone.

QUARTO UOMO: Giuseppe Costa di Catanzaro.

AMMONITI: 42′ Martino (F), 59′ Terranova (P), 82′ De Ciancio (P)

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-7

RECUPERO: 2′ pt + 4′ st

M.I.

Condividi sui Social!