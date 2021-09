Terzo in Italia per qualità dei corsi su 280 e 111 fondazioni. E’ il lusinghiero biglietto da visita di una eccellenza dell’istruzione a Bari e in Puglia. Parliamo dell’Its Cuccovillo presieduto con competenza dalla professoressa Lucia Scattarelli. Il Quotidiano l’ha intervistata.

Professoressa, che cosa è l’Its?

“Una scuola di alta formazione professionale terziaria, ovvero aperta ai diplomati. Dovrebbero essere quelli provenienti da studi di indirizzo tecnologico, ma accettiamo tutti, anche gli studenti che vengono da classico e scientifico ed anzi vi dico che sono ben motivati e riescono bene nei loro studi”.

Perché sono nati gli Its?

“Sono sorti nel 2008 su richieste pressanti delle aziende, ma sono entrati di fatto in funzione nel 2010, sulla base di modelli operanti nelle nazioni europee maggiormente sviluppate dal punto di vista industriale come Germania, Svizzera, Francia. Noi siamo operativi dal 2010 e i primi corsi avviati nel 2011, eroghiamo 8 corsi con 14 profili professionali”.

Avete eccellenti rapporti di collaborazione con le aziende del territorio e Confindustria Bari Bat…

“Effettivamente è così. Hanno aderito 55 aziende e Confindustria Bari Bat è nostra socia sin dal primo momento, al pari di Confindustria Brindisi ed Avellino. A breve dovrebbe raggiungersi un accordo con quella di Foggia”.

Il placement al 90 per cento vi sorride…

“E’ un indicatore molto positivo, significa che il 90 per cento degli studenti che vengono fuori da qui trovano lavoro nella vita professionale. Inoltre, la qualità dei nostri corsi si è piazzata terza su 280 e 111 fondazioni”.

Quando iniziano i corsi del nuovo anno?

“Entro il 30 ottobre, le iscrizioni sono aperte e scadono il 20, forse daremo qualche giorno in più”.

BV

Condividi sui Social!