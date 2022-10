Terzo appuntamento con “Autunno in Gusto”: degustazioni, visite guidate e spettacoli

Dopo il successo di sabato 22 e domenica 23, domenica prossima 30 ottobre torna “Autunno in Gusto”, l’evento organizzato dal Comune di San Severo per promuovere la città come un unico, grande vettore di promozione e fruizione aperta a tutti per scoprire il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico di San Severo. Ancora una volta, l’epicentro di ogni iniziativa sarà Largo Carmine, dove domenica 30 ottobre, alle ore 10,00, cittadini e visitatori si ritroveranno per il raduno che precederà la “Camminata tra gli olivi” che inizierà alle 10.30. I partecipanti saranno guidati in una vera e propria immersione in un oliveto con piante plurisecolari. Alle 11.40, la camminata proseguirà all’interno dell’Oleificio L’Extravergine Montagano dove, alle 12.10, si potrà gustare “l’aperitivo del Frantoiano” con pane, vini e olio novello.

Nel frattempo, Largo Carmine ospiterà “Peranzana Style” (dal nome di una delle cultivar di olive più diffuse a San Severo e in tutto l’Alto Tavoliere): dalle 10.30 alle 14,00 e dalle 17.30 alle 22,00 sarà possibile apprezzare i prodotti tipici dell’Oil Bar, del Mercato della Terra con i produttori della Condotta Slow Food e le eccellenze enogastronomiche del Mercato Contadino. Le degustazioni di olio e vino saranno curate dai sommelier di AIS Puglia delegazione Foggia. In piazza, inoltre, ci saranno gli Scout Gruppo Agesci San Severo 1- San Severo 3 con caldarroste e scorpelle. Anche l’Istituto Tecnico Agrario “Di Sangro Minuziano Alberti” porterà in Largo Carmine i prodotti coltivati e raccolti dai suoi studenti.

Sempre in Largo Carmine, alle 19.15 e poi alle 20.15 e alle 21.15, ci saranno le “Incursioni sonore” dei Folk Unplugged che animeranno le degustazioni con la loro street music.

Partirà, invece, da Piazza Tondi, alle 18.30, “Storie di strada, fatica e libertà”: spettacolo itinerante per le vie del centro storico con repliche alle 19.30 e alle 20.30 (prenotazione 339.2722415 / 320.5737111 / 338.3079087, Facebook Visit San Severo).

Sempre nel pomeriggio, a partire dalle 18.00 e fino alle 20.00, è visitabile la mostra ‘Animalia’ dell’artista Judith Lange allestita nelle magnifiche sale della Galleria Schingo, collocata nell’ex Complesso Monastico delle Benedettine. “La formula di Autunno in Gusto – ha dichiarato Celeste Iacovino, Assessore a Cultura e Turismo – si è rivelata vincente: il 22 e 23 ottobre gli eventi sono riusciti a coinvolgere oltre 2mila persone e sono stati seguiti sui social da più di 22mila utenti. È questa la San Severo che ci piace: viva, partecipe, capace di mettere in rete collaborazioni e sinergie per promuoversi e svelare tutta la sua bellezza e unicità”.

“Anche grazie al grande impegno del consigliere comunale Michele De Lilla – aggiunge Felice Carrabba, Assessore alle Attività Produttive – abbiamo coniugato al meglio agricoltura e cultura: binomio a partire dal quale San Severo ha costruito nei secoli tutto il proprio patrimonio identitario, fatto di cose buone e belle, di tradizione e innovazione. Le nostre imprese agricole sono un fiore all’occhiello, la dimostrazione più autentica e moderna di una realtà urbana e rurale con una vocazione produttiva e commerciale da sempre legata anche alla bellezza paesaggistica, artistica e architettonica di San Severo”.

Condividi sui Social!