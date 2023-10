Terrorismo, Piantedosi: “Rafforzeremo attenzione già molto alta”

(Adnkronos) – Per quanto riguarda il rischio terrorismo in Italia "rafforzeremo l'attenzione già molto alta". A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato al Tg1. "Le organizzazioni terroristiche internazionali, quelle più organizzate sulla narrazione jihadista, hanno lanciato un appello all'attivazione delle persone legate a questi ambienti, la nostra attenzione è molto alta, siamo abbastanza organizzati e confidiamo sulla capacità delle nostre forze di polizia e della nostra intelligence, però dovremo sicuramente rafforzare l'attenzione". "Sicuramente l'escalation inciderà anche sull'attenzione maggiore che dovremo mettere sulle manifestazioni, come abbiamo fatto oggi (a Roma, ndr.)", aggiunge il ministro dell'Interno. In serata, il titolare del Viminale ha chiamato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e il questore della Capitale, Carmine Belfiore, per complimentarsi di persona "per la saggia e attenta gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine che, con grande professionalità ed equilibrio,ancora una volta hanno saputo garantire la sicurezza pubblica anche in alcuni momenti di particolare complessità". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2023