Terrorismo, Crosetto: “Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire”

(Adnkronos) – "Mi auguro che la previsione di Musk sull'Europa sia sbagliata". E' quanto ha detto oggi, sabato 5 aprile, il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando le dichiarazioni dell'imprenditore e politico al congresso delle Lega. "Non ho capito cosa intendesse dire Elon Musk quando parlava di possibili attentati in Europa" aggiunge parlando nel corso del programma 'In altre parole' su La7. "Gli attacchi sono normalmente legati all'estremismo islamico e sono una mia grande preoccupazione. Ma gli attori in quella zona del mondo che stanno combattendo sono Stati Uniti e Israele" conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2025