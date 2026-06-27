Attualità

Terremoto Venezuela, morta la donna di origini siciliane dispersa dopo il sisma. Lo zio: “Dolore indescrivibile”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' morta Francesca Mannina, la donna italo-venezuelana di origini palermitane dispersa dopo il terremoto in Venezuela. "Addio nipotina dal cuore immenso – scrive lo zio Davide Emma in un post sui social – Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e ad augurare il bene. Riuscivi sempre a strapparci un sorriso. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Ma vivrai per sempre nel mio cuore, nel luogo in cui nemmeno la morte potrà mai raggiungerti. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all'ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner, si avvicina l’esordio a Wimbledon: data, orario e dove vederlo in tv

26 minuti fa

Niccolò Ammaniti: ‘Gli adolescenti raccontano meglio di tutti i mondi interiori’

51 minuti fa

Auto, Assogasliquidi: 21 milioni di incentivi nel quinquennio 2026-30 per retrofit a gas

52 minuti fa

Rapporto Spin Factor: la Lega stacca Vannacci, boom di conversazioni social sullo scontro Trump-Meloni

55 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio