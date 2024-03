Terremoto Toscana, sciame sismico nell’aretino: scossa massima magnitudo 2,4

(Adnkronos) – Sciame sismico nel comune di Pieve Santo Stefano in Valtiberina in provincia di Arezzo. Una serie di scosse di terremoto sono state registrate dagli strumenti dell'Ingv: le più forti, entrambe di magnitudo 2.4, a una profondità di circa 9 chilometri nella zona compresa tra le località di Castelnuovo e Brancialino, sono state registrate alle 11.49 e alle 13.10. Oltre una decina complessivamente sono state le scosse registrate di magnitudo tra 0.8 e 2.4. Non si registrano danni a cose o a persone: le scosse che sono state avvertite solo da una minima parte della popolazione: l'area interessata dallo sciame sismico è scarsamente abitata ed è in piena campagna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2024