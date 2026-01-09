Attualità

Terremoto sul lato bresciano del Garda, scossa avvertita anche in comuni veneti

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi, venerdì 9 gennaio, dall'Ingv, alle ore 15.28, con epicentro a tre chilometri da Gargnano in provincia di Brescia. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito anche in 13 comuni della provincia di Verona.  La scossa, localizzata sulla sponda lombarda del lago di Garda, più distintamente si è avvertita nel comune di Brenzone sul Garda che sta proprio sulla sponda opposta del lago, di fronte a Tignale. Segnalazioni ci sono state anche Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti una ventina di chilometri dall'epicentro.  
Pubblicato il 9 Gennaio 2026

