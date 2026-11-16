Terremoto oggi, scossa di magnitudo 3.1 nello Stretto di Messina: avvertita anche a Reggio Calabria

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Ingv oggi, lunedì 16 novembre, alle 18:04 nello Stretto di Messina e ad una profondità di 50.3 chilometri.

Il sisma – stando a quanto si legge sui social tramite messaggi degli utenti – è stato avvertito sia a Messina che nella zona di Reggio Calabria, ma non si segnalano danni a cose o persone.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026