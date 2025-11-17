Attualità

Terremoto oggi, registrate due scosse nel Catanese

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) – Doppio sisma nel Catanese. Due scosse di terremoto sono state registrate oggi 17 novembre dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Milo e a Pedara. Il primo evento, alle 4.36, di magnitudo 2.6 è avvenuto a una profondità di 4 chilometri, la seconda scossa di magnitudo 2.4, invece, è avvenuta a Pedara, a distanza di un'ora circa, alle 5.30. Non si registrano danni a cose o persone.  
Pubblicato il 17 Novembre 2025

