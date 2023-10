Terremoto oggi Napoli, magnitudo 4: scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4, secondo quanto rilevato da Ingv, è stata avvertita stasera a Napoli, anche nella zona dei Campi Flegrei, dove da giorni si sussegue uno sciame sismico. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) con epicentro nella zona dei Campi Flegrei e si è registrato alle 22:08:26 ora italiana a una profondità di 3 km. Sono diverse le segnalazioni sui social, con l'hashtag terremoto al primo posto tra le tendenze di Twitter e utenti che hanno scritto da varie zone della città e dell'immediato entroterra spiegando di aver sentito la terra tremare. Al momento qualche richiesta per verifica crepe ma nessuna segnalazione di danni ai vigili del fuoco. Dalle ore 22:08 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 4.0. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2023