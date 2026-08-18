Terremoto oggi in Sicilia, doppia scossa di magnitudo 3.7 e 3.3 a Oliveri: avvertita in provincia di Messina

(Adnkronos) – Doppia scossa di terremoto oggi, martedì 18 agosto, in Sicilia: è quanto ha reso noto l'Ingv tramite i propri canali social ufficiali e sul proprio sito internet. La prima scossa di magnitudo 3.7 è stata alle 10:07, la seconda quale secondo dopo di magnitudo 3.3 entrambe con epicentro a pochi chilometri da Oliveri, in provincia di Messina. Tanta la paura tra la popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia: segnalazioni sono arrivate da Milazzo, Castell'Umberto, ma anche da Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026