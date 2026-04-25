Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta, paura ma nessun danno

(Adnkronos) – La terra torna a tremare in Grecia. Nelle prime ore di oggi, sabato 25 aprile 2026, un terremoto ha colpito il sud-est dell’isola di Creta, riaccendendo l’attenzione sull’area. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa ha raggiunto una magnitudo 4.6 ed è stata registrata alle 03:47 (ora italiana), con epicentro in mare e una profondità di circa 15 chilometri. Anche l’United States Geological Survey (Usgs) conferma che il sisma si inserisce in una sequenza di scosse avvenute al largo della costa meridionale dell’isola. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma la scossa è stata avvertita in diverse zone. Il terremoto di oggi arriva a poche ore da una scossa ben più intensa registrata ieri sempre nella stessa zona. In quel caso, il sisma aveva raggiunto una magnitudo 5.8, con epicentro a circa 23 chilometri a sud-sud-ovest di Lasithi e una profondità di 9,7 chilometri.. La scossa principale, avvenuta alle 5:18 del mattino, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, spingendo molte persone a scendere in strada per la paura. Nonostante l’intensità, anche in quel caso non sono stati registrati danni significativi né vittime. Dopo il terremoto principale, sono state registrate diverse repliche di minore intensità, segno di un’attività sismica ancora in corso.

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Pubblicato il 25 Aprile 2026