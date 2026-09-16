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Terremoto oggi in Calabria, doppia scossa in provincia di Catanzaro: gli epicentri a Squillace e Amaroni

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(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi, mercoledì 16 settembre, in Calabria. L'Ingv ha registrato il sisma alle ore 07:04 di magnitudo 3.5 e poi tre minuti più tardi, alle 07:07, un'altra scossa di magnitudo 3.1. L'epicentro della prima è a Squillace e a una profondità di 39.6 Km, la seconda a Amaroni a una profondità di 38.7 Km, entrambe in provincia di Catanzaro.   Le scosse di questa mattina sono state precedute da almeno altre sei scosse che si sono verificate nella notte nel corso di uno sciame sismico in provincia di Catanzaro. Dalle 3 la più forte è stata di magnitudo 2.8 con epicentro presso Vallefiorita. Non si segnalano danni a persone o cose. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

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