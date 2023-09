Terremoto oggi Firenze, sciame sismico a Marradi: scuole chiuse

(Adnkronos) – Sciame sismico nella notte nella zona di Marradi, Firenze, epicentro del terremoto di magnitudo 4.9 di lunedì. Secondo le registrazioni dell'Ingv la scossa più forte dello sciame è stata di magnitudo 3.2. E il Comune di Marradi su Facebook fa sapere che in seguito allo sciame sismico le scuole rimarranno chiuse. "Visto l'andamento dello sciame sismico di questa notte – si legge – in via precauzionale si predispone nuovamente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Marradi per la giornata di oggi mercoledì 20 settembre". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2023