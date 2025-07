Terremoto oggi da Kamkatchka a Giappone, la casa trema per un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 8.8 fa tremare la Kamkatchk oggi, 30 luglio 2025, provocando un allarme tsunami per ore dal Giappone alle Hawaii. Sui social rimbalzano impressionanti video registrati nelle case della penisola russa che oscillano paurosamente per la scossa, la seconda più violenta dopo quella che nel 2011 ha provocato il disastro di Fukusima. Il sisma avrebbe provocato numerosi feriti. Gli allarmi per il pericolo tsunami sono rientrati nei vari paesi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2025