Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2.6: avvertita anche a Roma

(Adnkronos) – Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ai Castelli Romani nel Lazio. Secondo l'Istituto nazionale di Geologia e vulcanologia la scossa è stato rilevata alle 17,20. L'epicentro a circa 3 chilometri a sud ovest di Ariccia con coordinate geografiche 41.7000 e 12.6422 con una profondità di 12 chilometri. Dalle numerose testimonianze sui social emerge che è stata sentita anche a Roma.

Pubblicato il 29 Dicembre 2025