Attualità

Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2.6: avvertita anche a Roma

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ai Castelli Romani nel Lazio. Secondo l'Istituto nazionale di Geologia e vulcanologia la scossa è stato rilevata alle 17,20. L'epicentro a circa 3 chilometri a sud ovest di Ariccia con coordinate geografiche 41.7000 e 12.6422 con una profondità di 12 chilometri. Dalle numerose testimonianze sui social emerge che è stata sentita anche a Roma.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, auto investe e uccide 69enne a Mezzocammino

6 minuti fa

Serie A, oggi Roma-Genoa – Diretta

6 minuti fa

Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe”

9 minuti fa

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna diffamatoria e calunniosa”

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio